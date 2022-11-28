سياسة
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باريس.. احتجاز عربات "توك-توك" حول برج إيفل ومصادرة ألف يورو
احتجزت مديرية النظام العام والمرور في العاصمة الفرنسية باريس، 16 عربة "توك توك" غير مرخصة، واعتقلت شخصين، وغرّمت 30، في إطار عملية واسعة النطاق نفذتها، السبت.
باريس.. احتجاز عربات "توك-توك" حول برج إيفل ومصادرة ألف يورو
نفذت الشرطة الفرنسية عملية واسعة النطاق في باريس لشأن عربات "توك-توك" / صورة: Reuters
28 نوفمبر 2022

نفذت مديرية النظام العام والمرور (DOPC) في العاصمة الفرنسية باريس، عملية واسعة النطاق حول برج إيفل، يوم السبت الماضي.

وقال قسم الشرطة في تغريدة على تويتر، إنه جرت إزالة 16 مركبة "توك توك" غير مرخصة وحجزها، كما جرى تغريم 30 شخصاً واعتقال شخصين آخرين.

كما صادر المحققون 1000 يورو كجزء من هذه العملية.

وقد بدأت ظاهرة "التوك- توك" تنتشر منذ سنتين في باريس، وتحديداً عند برج إيفل.

وبينما كان عددها حوالى 10 مركبات عند ظهورها في العام 2011 في باريس، فإن عدد هذه العربات، زاد تقريباً 5 مرات، وفق ما أفادت الشرطة التي عززت إجراءات المراقبة والتدقيق عليها منذ مطلع الصيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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