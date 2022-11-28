سياسة
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مقتنيات تُقدّر بـ80 ألف يورو.. سرقة منزل مدرب منتخب المغرب السابق في فرنسا
أكّدت الشرطة الفرنسية تعرض منزل مدرب المنتخب المغرب السابق وحيد خليلهودزيتش للسرقة في فرنسا. وفتحت الشرطة القضائية تحقيقاً بسرقة أغراض تقدّر بنحو 80 ألف يورو. وأقيل خليلهودزيتش من تدريب المغرب، بعدما قاده إلى نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في قطر.
مقتنيات تُقدّر بـ80 ألف يورو.. سرقة منزل مدرب منتخب المغرب السابق في فرنسا
مدرب المنتخب المغرب السابق البوسني وحيد خليلهودزيتش. / صورة: AFP
28 نوفمبر 2022

تعرض منزل مدرب المنتخب المغرب السابق البوسني وحيد خليلهودزيتش للسرقة في فرنسا، حسب ما أكّد مصدر في الشرطة الفرنسية الاثنين لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر إن اللصوص اقتحموا بعد ظهر الأحد نافذة في الجزء الخلفي من البيت الواقع في لوفيسين (إيفلين) ثم استولوا على الخزنة التي كانت تحتوي على نقود ومجوهرات وساعات فاخرة.

وفيما تُقدّر المسروقات بنحو 80 ألف يورو، فتحت الشرطة القضائية تحقيقاً بالسرقة التي اكتُشفت في نهاية اليوم.

وأقيل خليلهودزيتش من منصبه مدرباً للمنتخب المغربي في أغسطس/آب الماضي، بعدما قاده إلى نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

ودرّب خليلهودزيتش سابقاً باريس سان جرمان وليل ورين ونانت في فرنسا، ومنتخبات الجزائر وساحل العاج واليابان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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