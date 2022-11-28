قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، إنه "يمكن تنظيم مشاورات سياسية مجدداً على مستوى نواب الوزراء قريباً (مع مصر)"، مضيفاً: "وقد يُعيَّن سفراء في الأشهر القادمة".

تصريحات جاوش أوغلو جاءت في ردّ على أسئلة عدد من الصحفيين عقب مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان ووزير الخارجية، في العاصمة التركية أنقرة.

وقال جاوش أوغلو: "قد يُعيَّن سفراء خلال الأشهر المقبلة".

والسبت قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه علم من الأخبار التي وردته أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر (على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022).

وذكر أن مسار التطبيع بين تركيا ومصر سيتواصل في الفترة المقبلة على المستوى الوزاري.

ولفت إلى أن اللقاء مع السيسي جرى في قطر إثر وساطة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح أنه أبلغ الرئيس المصري أن ما تريده أنقرة هو إنهاء الخلاف القائم وأنه يجب أن لا تكون بين البلدين مشكلة في البحر الأبيض المتوسط.

وبيّن أنه علم في إطار المعلومات والأخبار التي تَلقَّاها لاحقاً أن السيسي سعيد للغاية باللقاء، وأنه أعرب بدوره عن سعادته أيضاً.

وأردف: "لقد بدأ المسار الآن (لتطبيع العلاقات)، وسيستمرّ مع وزرائنا".

وشدّد على أهمية الروابط بين تركيا والشعب المصري في المتوسط، مؤكداً أنه "يجب عدم إفساح المجال في هذا الصدد لجهات أخرى، مثل اليونان".

وأضاف: "لذلك أعتقد أنه ستكون تطورات جيدة".