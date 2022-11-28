نشرت السلطات الأمنية التركية الاثنين، صورة لبلال حسان، المشتبه بتورطه في التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال في إسطنبول، أمام شعار تنظيم YPG الإرهابي.

وتتواصل تحقيقات النيابة العامة في إسطنبول بخصوص الهجوم الإرهابي الذي أدّى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بشارع الاستقلال.

وأظهرت الصورة الفارّ حسان وهو يلبس زيّاً مموَّهاً يرتديه عناصر التنظيم الإرهابي.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية أمرت بحبس 24 من أصل 59 متهماً وُقفوا على ذمة التحقيق في إطار التحقيقات المستمرة حول التفجير.

والأحد أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو في غرفة دردشة بموقع تويتر، القبض على شقيق بلال حسان.

وسابقاً أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت خلال التحقيق بانتمائها إلى تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن أن البشير تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مقرّ التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.