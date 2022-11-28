أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين إطلاق مخطط عام لمطار الملك سلمان الدولي، ضمن مساعي الرياض لتكون وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة بين الشرق والغرب.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، سيُسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن بالعالم، ومواكبة نمو عدد سكان العاصمة والذي سيتراوح بين 15-20 مليون نسمة بحلول 2030.

وسيكون مطار الملك سلمان واحداً من أكبر المطارات في العالم، حسب "واس"، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كيلومتراً مربعاً.

وتشمل المساحة الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلومتراً مربعاً من المرافق المساندة، والأصول السكنية والترفيهية والمحلات التجارية والعديد من المرافق اللوجستية.

وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول 2030.

كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.

ويُتوقع أن يسهم المشروع بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليارات دولار) سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.