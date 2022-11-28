سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر: بن غفير يسعى لتأسيس ميليشيا خاصة
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في كلمة بمؤتمر ينظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (غير حكومي)، بأن زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير "يريد تأسيس ميليشيا خاصة به".
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر: بن غفير يسعى لتأسيس ميليشيا خاصة
غانتس: بن غفير يسعى لتأسيس ميليشيا خاصة / صورة: AA
28 نوفمبر 2022

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الاثنين إن زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير "يريد تأسيس ميليشيا خاصة به".

وقال غانتس في كلمة بمؤتمر ينظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (غير حكومي): "يجب ألا يُسمح لبن غفير بأن يشكل ميليشيا لنفسه. هذا خطأ أمني يمكن أن يودي بحياة البشر".

والجمعة، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، على منح بن غفير حقيبة الأمن القومي في إطار الحكومة التي يعكف على تشكيلها.

ووزارة الأمن القومي ستكون مسؤولة عن الأمن الداخلي وشرطة حرس الحدود والحرس الوطني الإسرائيلي.

وقال غانتس في تغريدات على تويتر: "الحديث غير المسؤول عن تغيير إجراءات فتح النار من سياسيين لم يمضوا حتى دقيقة واحدة في ساحة المعركة، ولا خبرة لهم في هذا الشأن، أمر مزعج".

ولم يسبق لبن غفير أن خدم بالجيش الإسرائيلي لفترة كاملة.

والأحد دعا بن غفير في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى تغيير تعليمات إطلاق النار بالضفة الغربية لتشمل إطلاق النار على كل من يحمل الحجارة أو الزجاجات الحارقة.

وأضاف أن "هذه التعليمات لا يجب أن تشمل المستوطنين الإسرائيليين وإنما فقط من ينطلقون من أسس قومية" في إشارة إلى الفلسطينيين.

وقال غانتس: "أنا واثق من أن القادة في الجيش الإسرائيلي والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية سيبقون أوفياء لأمن الدولة والمواطنين، وسوف يكونون حذرين للغاية بشأن خضوعهم للمستوى السياسي، ولن يحنوا رؤوسهم في وجه مطالب غير قانونية".

وأحدث قرار منح بن غفير حقيبة الأمن القومي جدلاً واسعاً في إسرائيل.

ومنذ تكليفه من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تشكيل الحكومة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يجري نتنياهو مفاوضات مع قادة أحزاب معسكر اليمين لتشكيل ائتلافه الحكومي، ضمن مهلة زمنية تستمر 28 يوماً، يمكن تمديدها مدة 14 يوماً بموافقة الرئيس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us