اعتقلت قوات سلاح البحرية الإسرائيلية الاثنين 6 صيادي أسماك فلسطينيين وصادرت قاربَين كانوا على متنهما، في بحر جنوبي قطاع غزة.

وقال نقيب صيادي الأسماك في غزة نزار عياش للأناضول، إن "قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت 6 صيادين، وصادرت قاربَين".

وأضاف عياش أن "الصيادين الستة كانوا يعملون قرب الحدود البحرية الفلسطينية-المصرية، إلا أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلتهم خلال ساعات الليل".

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن "قواته البحرية أوقفت قاربَين على متنهما ستة فلسطينيين في المجال البحري الجنوبي لقطاع غزة للاشتباه في تورطهما في محاولة تهريب من مصر".

وأضاف في بيان نشره على تويتر: "جرى نقل المشتبه بهم لمزيد من التحقيق من قوات الأمن"، دون مزيد من التفاصيل، فيما لم يصدر تعليق مصري على الفور عل هذا الشأن.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تلاحق بشكل شبه يومي مراكب الصيادين وتعتقل بعضهم، بذريعة تجاوزهم المنطقة المسموح لهم بالصيد فيها، والتي تصل إلى 6 أميال شمالي القطاع، و15 جنوباً.