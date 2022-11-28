نفت الرئاسة الروسية (الكرملين) الاثنين ما أسمته مزاعم اوكرانية بشأن نية روسيا الانسحاب من محطة الطاقة النووية زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين، إنه "لا داعي للبحث عن أي دلائل حيث لا وجود لها ولا يمكن أن تكون موجودة".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ترحب باستعداد عدد من الدول للمساعدة في المفاوضات مع أوكرانيا، دون تحديد دولة معينة.

والأحد، قال بيترو كوتين، رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية (إنرجواتوم) إنه يوجد "بعض الدلائل" على أن روسيا ربما تخطط لإخلاء المحطة.

وأضاف كوتين، في برنامج إخباري: "يبدو أنهم يحزمون أمتعتهم ويسرقون كل شيء يجدونه"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية RBK.

محادثات الأسلحة النووية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن روسيا "أرجأت من جانب واحد" محادثات مع الولايات المتحدة كان مقرراً عقدها في القاهرة بهدف استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة النووية.

وأضاف المتحدث أن واشنطن مستعدة لتحديد موعد آخر في أقرب وقت ممكن لاجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية لمعاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا. وكان مقرراً عقد الاجتماع غدا الثلاثاء.

أسلحة جديدة لأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الاثنين إن وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيناقشون توفير أسلحة عسكرية جديدة لبلاده في اجتماعاتهم يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأفاد كوليبا في فيديو نشره على صفحته في فيسبوك: "في المساء، سأذهب في رحلة عمل دولية: أولاً إلى بوخارست لحضور اجتماع المجلس الوزاري لحلف الناتو".

وأضاف: "لأول مرة، سيكرس اجتماع الناتو لقضايا الدفاع، بما في ذلك توفير أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا".

وأشار وزير الخارجية الأوكراني أن الاجتماع سيناقش أيضاً قضايا الطاقة، موضحاً أنها "أصبحت سلاحاً أيضاً"، حسب تعبيره.

وأفاد كوليبا أنه سيعقد على هامش اجتماع الناتو، لقاءات مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال: "سيعقد اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لأول مرة دون وزير روسي، وهذا صحيح فليس لديه ما يفعله"، في إشارة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وفي وقت سابق، أعلنت بولندا عدم سماحها لوزير الخارجية الروسي بدخول أراضيها لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

واستنكرت الخارجية الروسية في بيان، قرار وارسو واعتبرته "استفزازياً".

وتعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكبر منظمة للتعاون الإقليمي، تضم في عضويتها 57 دولة بينها روسيا.