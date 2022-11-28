سياسة
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تأجيل اجتماع واشنطن وموسكو حول معاهدة "نيو ستارت" بشأن النووي لأجل غير مسمى
قالت وزارة الخارجية الروسية إنه تقرر تأجيل الاجتماع بين روسيا والولايات المتحدة لمناقشة إمكانية استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت"، الاتفاق الرئيسي لنزع السلاح النووي بين القوتين، إلى أجل غير مسمى.
تأجيل اجتماع واشنطن وموسكو حول معاهدة "نيو ستارت" بشأن النووي لأجل غير مسمى
تأجيل اجتماع واشنطن وموسكو حول معاهدة نيو ستارت حول السلاح النووي إلى أجل غير مسمى / صورة: متداول
28 نوفمبر 2022

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين تأجيل الاجتماع بين روسيا والولايات المتحدة لمناقشة إمكانية استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت"، الاتفاق الرئيسي لنزع السلاح النووي بين القوتين، إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية أن "اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية في إطار معاهدة نيو ستارت المقرر عقده مبدئياً في القاهرة بين 29 نوفمبر/تشرين الثاني و6 ديسمبر/كانون الأول، لن يعقد في الموعد المحدد"، مضيفة أنه "تأجل الى أجل غير مسمى".

ويأتي هذا التأجيل في الشهر التاسع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، في وقت بلغ فيه التوتر بين موسكو والغرب ذروته.

وأعلنت واشنطن الاجتماع مطلع نوفمبر، معربة عن أملها في لقاء "بناء"، ومشيرة إلى أهمية مواصلة التحدث مع الروس حول "الحد من الأخطار" على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

ويعود الاجتماع الأخير لهذه اللجنة الاستشارية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأعلنت روسيا مطلع أغسطس/آب الماضي تعليق عمليات التفتيش الأمريكية المخطط لها في مواقعها العسكرية بموجب معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدة أن ذلك رد على العقوبات الأمريكية أمام عمليات التفتيش الروسية المماثلة في الولايات المتحدة.

ومعاهدة "نيو ستارت" هي أحدث اتفاق ثنائي من هذا النوع يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

ووقّعت المعاهدة في 2010، وتنص على حد ترسانتي القوتين النوويتين بـ1550 رأساً نووياً لكل منهما حداً أقصى، وهو ما يمثل خفضاً بنسبة 30% تقريبا مقارنة بالسقف السابق المحدد في 2002.

كما أنها تحد عدد آليات الاطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800، وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدة. وفي يناير/كانون الثاني 2021 مددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خمس سنوات حتى عام 2026.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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