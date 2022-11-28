أصدر رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، الاثنين قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية وفرض السيطرة على أرصدتها المالية.

وأفاد بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، بأن البرهان أصدر قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وأضاف أن القرار وُجّه إلى الجهات المعنية لوضعه موضع التنفيذ.

كما أصدر البرهان قراراً بـ"تشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل لتكوين لجان تسيير النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل".

وأوضح أن هذه اللجان تختص بحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات (المالية) داخل السودان وخارجه ووضعها تحت السيطرة. ولم يوضح البيان أسباب صدور هذين القرارين.

وتحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، عزلت قيادة الجيش الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته حُلت مجالس إدارة النقابات المهنية على اعتبار أنها كانت تحت سيطرته.

لكن بعدها تشكلت لجان لتسيير النقابات والاتحادات المهنية خاصة في عهد الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك بين أغسطس/آب 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2021.

وفي 26 أكتوبر 2021، أصدر البرهان قراراً بحل هذه اللجان التسييرية، لكنها عادت إلى العمل في الفترة الماضية.