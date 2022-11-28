فرضت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات على مجموعة "ميتا" المالكة لشركة فيسبوك غرامة قدرها 265 مليون يورو لصالح الاتحاد الأوروبي لعدم توفيرها الحماية الكافية لبيانات مستخدميها.

ويأتي التدبير في إطار تشديد الغرامات المالية والإجراءات القانونية المتّخذة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد عمالقة التكنولوجيا على غرار غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل.

وأعلنت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات "إنجاز تحقيق" بشأن "ميتا بلاتفورمز أيرلاند ليميتد"، الشركة التابعة لـ"ميتا" و"الهيئة التي تتولى مراقبة البيانات في شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي" مشيرة إلى "فرض غرامة قدرها 265 مليون يورو وسلسلة تدابير تصحيحية".

وتتولّى "المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات" بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في أيرلندا.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أبريل/نيسان 2021 فتح تحقيق يطول فيسبوك لصالح الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن قرصنة بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم في العام 2019.

وشمل التحقيق تطبيقات "فيسبوك سيرتش، وفيسبوك ميسنجر كونتاكت إمبورتر، وإنستغرام كونتاكت إمبورتر، (...) بين 25 مايو/أيار 2018 وسبتمبر/أيلول 2019".

وسعى التحقيق لكشف إذا كانت "ميتا" حمت بشكل كافٍ بيانات مستخدميها من منظور الأنظمة الأوروبية العامة لحماية البيانات.

وأوضحت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات أن قرار فرض غرامة على "ميتا" والشركات التابعة لها اتّخذ الجمعة إثر التحقيق الذي خلص إلى وجود "انتهاكات للأنظمة الأوروبية".