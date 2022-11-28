سياسة
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"المركزي الأوروبي" يحذّر: التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي: "أود أن أرى أن التضخم بلغ ذروته في أكتوبر/تشرين الأول لكنني أعتقد أن لعدم اليقين كما كبيراً، "لنفترض أن هذا هو الحال، وهذا الأمر "سيفاجئني بالطبع".
"المركزي الأوروبي" يحذّر: التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد
منطقة اليورو / صورة: AA
28 نوفمبر 2022

أعلنت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الاثنين أنها "ستفاجأ" إذا كان التضخم بلغ فعلاً ذروته في منطقة اليورو مما يشير إلى أن الصعوبات النقدية الحالية ستستمر.

وبلغ ارتفاع الأسعار ذروته في أكتوبر/تشرين الأول عند 10,6%، وكان مرتفعاً جداً بنحو 5% إذا استثنينا أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي: "أود أن أرى أن التضخم بلغ ذروته في أكتوبر لكنني أعتقد أن لعدم اليقين كما كبيراً" لنفترض أن هذا هو الحال، وهذا الأمر "سيفاجئني بالطبع".

وشددت أن حالة عدم اليقين تتعلق بشكل خاص بـ"انعكاسات ارتفاع كلفة الطاقة على أسعار التجزئة".

في مواجهة التضخم المتزايد في أعقاب الحرب في أوكرانيا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 2% منذ يوليو/تموز، وهو ما لم يُقدم عليه إطلاقاً في تاريخه بهذا الشكل المفاجئ.

ومن المقرر رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر/كانون الأول خلال الاجتماع الأخير للعام، ولكن على الأرجح على نطاق أقل من الزيادات بنسبة 0,75% في سبتمبر/أيلول وأكتوبر كما يقول المراقبون.

وترى لاغارد أن التضخم سيتراجع على المدى البعيد بفضل السياسة النقدية المعتمدة والتراجع التدريجي للاختناقات من ناحية العرض.

وقالت إنه حالياً يرى "أفضل خبراء الاقتصاد (داخل البنك المركزي الأوروبي)" خطر "ارتفاع" التضخم.

وأضافت في هذا السياق، أن أسعار الفائدة "ستبقى الأداة الرئيسية لمكافحة التضخم".

وفي الولايات المتحدة بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر وبقوة أكبر ويعتقد الآن أن وتيرة أبطأ لرفع معدلات الفائدة قد "تكون قريباً خطوة مناسبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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