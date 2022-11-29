سياسة
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الضفة الغربية.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 3 فلسطينيين، فجر الثلاثاء  برصاص الجيش الإسرائيلي.
الضفة الغربية.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي
اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي ببيت أمر جنوبي الضفة الغربية / Others
29 نوفمبر 2022

استشهد 3 فلسطينيين، فجر الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "مواطناً استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر (قرب الخليل)".

كما قالت الوزارة إن الأخوين، جواد وظافر الريماوي استشهدا أيضاً برصاص الاحتلال في قرية كفر عين شمال مدينة رام الله.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد ذكرت في بيان سابق، إن طواقمها قد تعاملت مع 22 إصابة خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر قرب الخليل.

وأشارت في بيانها إلى أن "بين المصابين 9 بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني و8 بحالات الاختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وقال شهود عيان، إن "مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمّر، وكذلك أفاد شهود باقتحام القوات الإسرائيلي قرية كفر عين".

وأشار الشهود إلى أن "الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحيّ والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق شبّان قواته بالحجارة".

​​​​​​​وعادة ما تندلع مواجهات في بلدة بيت أمّر التي تقع على شارع عام، ويقيم الجيش الإسرائيلي برجاً عسكرياً عند مدخلها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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