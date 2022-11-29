سياسة
2 دقيقة قراءة
البيت الأبيض: من حق تركيا الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإرهابية
أكد مسؤول رفيع بالبيت الأبيض على حق تركيا في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ضد التهديدات الإرهابية، مشيراً إلى أنها باتت مؤخراً ضحية للإرهاب في مناطق مختلفة من البلاد خصوصاً على الحدود مع سوريا.
البيت الأبيض: من حق تركيا الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإرهابية
جون كيربي: تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ضد الهجمات  / صورة: AFP
29 نوفمبر 2022

جدد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الاثنين، تأكيده حق تركيا في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإرهابية.

وقال كيربي في الموجز الصحفي اليومي، معلقاً على التفجير الإرهابي بشارع استقلال بإسطنبول، "لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد المسؤول بالضبط عن هذا الهجوم، أدنّا هذا العنف في ذلك الوقت وندينه الآن".

وأشار إلى أن تركيا باتت مؤخراً "ضحية للإرهاب" في مناطق مختلفة من البلاد وعلى الحدود السورية.

وتابع: "تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ضد الهجمات".

وأضاف: "نواصل العمل مع نظرائنا السوريين في مكافحة داعش الإرهابي، فالتنظيم ما زال يمثل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا".

ورداً على سؤال أحد الصحفيين فيما إذا كانت هذه التصريحات ضوءاً أخضر لتركيا من أجل عمليتها في سوريا، قال كيربي: "تركيا تعرضت لهجمات إرهابية".

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح كيربي بأن تركيا تواجه "تهديداً إرهابياً" على حدودها الجنوبية، وأن لها الحق في الدفاع عن نفسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us