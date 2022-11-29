جدد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الاثنين، تأكيده حق تركيا في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإرهابية.

وقال كيربي في الموجز الصحفي اليومي، معلقاً على التفجير الإرهابي بشارع استقلال بإسطنبول، "لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد المسؤول بالضبط عن هذا الهجوم، أدنّا هذا العنف في ذلك الوقت وندينه الآن".

وأشار إلى أن تركيا باتت مؤخراً "ضحية للإرهاب" في مناطق مختلفة من البلاد وعلى الحدود السورية.

وتابع: "تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ضد الهجمات".

وأضاف: "نواصل العمل مع نظرائنا السوريين في مكافحة داعش الإرهابي، فالتنظيم ما زال يمثل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا".

ورداً على سؤال أحد الصحفيين فيما إذا كانت هذه التصريحات ضوءاً أخضر لتركيا من أجل عمليتها في سوريا، قال كيربي: "تركيا تعرضت لهجمات إرهابية".

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح كيربي بأن تركيا تواجه "تهديداً إرهابياً" على حدودها الجنوبية، وأن لها الحق في الدفاع عن نفسها.