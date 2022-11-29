قال مالك منصة تويتر الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، إن شركة آبل هددت بحجب تطبيق المنصة من متجر التطبيقات الخاص بها.

وأفاد ماسك في سلسلة تغريدات، بأن "شركة آبل هددت بحجب تويتر من متجر التطبيقات الخاص بها، لكنها لم تخبرنا عن السبب".

وأضاف: "آبل أوقفت إلى حد كبير الإعلان على تويتر".

وتساءل قائلاً: "هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا؟ ما الذي يحصل يا تيم كوك؟!"، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لشركة آبل.

ولم يقدم الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، أي أدلة لإثبات مزاعمه، كما لم يصدر، حتى مساء الاثنين، أي رد فوري من شركة آبل بشأن ادعاءات ماسك.

ومؤخراً، أتم الملياردير الأمريكي، رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" صفقة الاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار.