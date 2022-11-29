سياسة
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آبل تهدد بحجب تويتر من متجرها.. وماسك: لم تخبرنا عن السبب
بعد إيقافها الإعلانات على تويتر إلى حد كبير، قال إيلون ماسك إن شركة آبل تهدد بحجب التطبيق أيضاً من متجر التطبيقات الخاص بها، متسائلاً إن كان للقرار علاقة بحرية التعبير في الولايات المتحدة.
آبل تهدد بحجب تويتر من متجرها.. وماسك: لم تخبرنا عن السبب
إيلون ماسك يدعي أن شركة آبل تهدد بحجب تويتر من متجرها / صورة: Reuters
29 نوفمبر 2022

قال مالك منصة تويتر الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، إن شركة آبل هددت بحجب تطبيق المنصة من متجر التطبيقات الخاص بها.

وأفاد ماسك في سلسلة تغريدات، بأن "شركة آبل هددت بحجب تويتر من متجر التطبيقات الخاص بها، لكنها لم تخبرنا عن السبب".

وأضاف: "آبل أوقفت إلى حد كبير الإعلان على تويتر".

وتساءل قائلاً: "هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا؟ ما الذي يحصل يا تيم كوك؟!"، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لشركة آبل.

ولم يقدم الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، أي أدلة لإثبات مزاعمه، كما لم يصدر، حتى مساء الاثنين، أي رد فوري من شركة آبل بشأن ادعاءات ماسك.

ومؤخراً، أتم الملياردير الأمريكي، رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" صفقة الاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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