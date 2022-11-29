سياسة
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قالن: العملية العسكرية التركية ضد الإرهابيين بشمال سوريا  قد تنطلق بأي وقت
أكد متحدث الرئاسة التركية أنه يمكن تنفيذ العملية العسكرية التركية ضد التنظيمات الإرهابية شمال سوريا بعدة طرق، مشيراً إلى أن العملية قد تنطلق في أي وقت.
قالن: العملية العسكرية التركية ضد الإرهابيين بشمال سوريا  قد تنطلق بأي وقت
قالن: يمكن تنفيذ العملية العسكرية بعدة طرق، وتركيا هي من سيحدّد موعدها / صورة: AA
29 نوفمبر 2022

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الثلاثاء، إن "العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ضد التنظيمات الإرهابية قد تنطلق في أي وقت".

وأضاف قالن: "يمكن تنفيذ العملية العسكرية بعدة طرق، وتركيا هي من سيحدّد موعدها".

وأشار إلى أن " العمليات العسكرية في الشمال السوري من شأنها المحافظة على وحدة الأراضي السورية".

والاثنين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "لا ينبغي الانزعاج من عمليات تركيا العسكرية الرامية إلى توسعة الحزام الأمني على حدودها الجنوبية".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه "كما لا تستأذن تركيا أحداً عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن أراضيها وأبناء شعبها، فإنها لا تقبل المحاسبة من أحد".

وأضاف أردوغان: "لسنا مضطرين إلى تَحمُّل نفاق من يدعمون التنظيم الإرهابي (PKK وامتداداته) من خلال ألاعيب تغيير الأسماء".

وأردف: "لن يتمكن أحد بعد الآن من إجبار بلادنا على مواقف تتعارض مع مصالحنا من خلال تهديدات جوفاء".

وأكد أنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من عمليات تركيا العسكرية الرامية إلى توسعة حزامها الأمني".

والأسبوع الماضي أكّد الرئيس التركي أن عملية "المخلب-السيف" ضد مواقع الإرهابيين شمالي سوريا والعراق لن تقتصر على الضربات الجوية.

وأشار أردوغان إلى تدمير أهداف تابعة للإرهابيين المتمركزين في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا، مشدداً على عدم وجود قيود بهذا الصدد وأن استمرار العملية وارد.

وقال: "لم نتكلم عبثاً عندما قلنا إننا سنأتي على حين غرة، واتخذنا هذه الخطوة عندما حان الوقت المخطط والمنتظر".

وأطلقت تركيا عملية "المخلب-السيف" الجوية ضدّ مواقع إرهابيي تنظيم YPG/PKK شمالي العراق وسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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