سياسة
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بزيادة 3% على العام السابق.. الصادرات التركية تسجل 21 مليار دولار في أكتوبر
بلغ حجم الصادرات التركية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي 21 ملياراً و328 مليون دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما أظهرت بيانات التجارة الخارجية أن حجم الواردات ارتفع أيضاً خلال الفترة ذاتها بنسبة 31.4%.
بزيادة 3% على العام السابق.. الصادرات التركية تسجل 21 مليار دولار في أكتوبر
سيارات رينو مصنَّعة في تركيا تنتظر التصدير في جميع أنحاء أوروبا عبر ميناء كوبر / صورة: AA
29 نوفمبر 2022

سجلت الصادرات التركية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة 21 ملياراً و328 مليون دولار.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية التي نشرتها مؤسسة الإحصاء الثلاثاء، أن حجم الواردات ارتفع أيضاً خلال الفترة ذاتها بنسبة 31.4% مسجلاً 29 ملياراً و202 مليون دولار.

كما ارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 421.7% خلال أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغ 7 مليارات و874 مليون دولار.

أما الصادرات في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر، فزادت بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 209 مليارات و394 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 39.4% لتصل إلى 300 مليار و443 مليون دولار.

كما ارتفع عجز التجارة الخارجية خلال الفترة ذاتها بنسبة 168.3%، لتصل إلى 91 ملياراً و49 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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