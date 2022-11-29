وقعت الجزائر وأذربيجان الثلاثاء مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، تشمل الاستثمار في مجال المواد البترولية والكهرباء والطاقات المتجددة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، جاء التوقيع بعد استقبال الوزير محمد عرقاب نظيره الأذربيجاني برويز شاهبازوف الذي يزور الجزائر.

وأكد البيان أنه على هامش الاجتماع، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الجزائري-الأذربيجاني في مجال الطاقة.

وأضاف: "أعرب الوزيران في نهاية الاجتماع عن الرغبة المشتركة بين البلدين، في تعزيز تعاونهما في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك".

واستعرض الوزيران فرص الاستثمار بين شركات البلدين في جميع مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات بين شركتي سوناطراك وسونلغاز الجزائريتين وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية "سوكار".

وناقش الجانبان حالة أسواق الغاز وتطور أسواق النفط.

ورحب الطرفان بعملية الحوار بين تحالف "أوبك" من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط، وكذلك المشاورات بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.