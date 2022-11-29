قالت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري، الثلاثاء، "إن هناك حالة من ازدواجية المعايير ومحاولات لتسييس كأس العالم من بعض الفئات"، رداً منها على الحملة المناهضة لقطر واستضافتها لكأس العالم.

وأضافت الخاطر، في لقاء خاص مع TRT عربي في العاصمة القطرية الدوحة، إنه "لأول مرة يسيّس كأس العالم بهذا الطريقة، لكن هذا التسييس وهذه الأدلجة هي على مستوى معيّن فقط".

وأفادت الخاطر أنه على المستويات الجماهيرية والرياضية، "أظن أن هناك فعلاً حالة احتفالية لا تعبأ أبداً بكل محاولات الاستقطاب والأدلجة الحاصلة، فهي عبارة عن زوبعة في فنجان لا أكثر ولا أقل".

كما أكّدت الخاطر على دور قطر الأمني وأشادت بنجاح مونديال قطر 2022 قائلةً "لأول مرة يقام كأس العالم في بلد بهذا الأمان، ولأول مرة تستطيع جميع الأسر أن تحتفل من جميع الثقافات في حالة من السلام والأمان والسعادة، فأظن أن هذا مقياس ومؤشر شعبي على نجاح منقطع النظير".

وتستمر بطولة كأس العالم في قطر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة منتخبات 32 دولة وهي البطولة الأبرز والأضخم في عالم كرة القدم.

ونسخة هذا العام هي الأولى بمنطقة الشرق الأوسط والأولى في دولة عربية وذات أغلبية مسلمة.