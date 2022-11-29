سياسة
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أردوغان: تركيا أصبحت الرابعة عالمياً في عدد السياح والثامنة بعائدات السياحة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة بالمؤتمر السابع لاتحاد تركيا للفندقيين، بفندق جي دبليو ماريون بمدينة إسطنبول، إن القطاع السياحي في تركيا يعيش ذروته من ناحية عدد السياح والعائدات.
أردوغان: تركيا أصبحت الرابعة عالمياً في عدد السياح والثامنة بعائدات السياحة
أردوغان: تركيا أصبحت الرابعة عالمياً في عدد السياح والثامنة بعائدات السياحة / صورة: AA
29 نوفمبر 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القطاع السياحي في تركيا يعيش ذروته من ناحية عدد السياح والعائدات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، بالمؤتمر السابع لاتحاد تركيا للفندقيين، بفندق جي دبليو ماريون بمدينة إسطنبول.

وذكر أردوغان أن تركيا أصبحت عام 2021 الرابعة عالمياً من جهة عدد السياح والثامنة من حيث العائدات، لافتاً إلى أن ذلك مؤشر على تحقيق بلاده مراكز أكثر تقدماً هذا العام.

وقال بهذا الخصوص: "هدفنا أن نضع بلادنا في قلب الهيكل العالمي والسياسي والاقتصادي الذي أعيد تشكيله، والحيلولة دون ضياع الفرص وابتعادها عنا".

وأكد مواصلة الاستثمارات من أجل زيادة عدد الفنادق المرخصة من وزارة الثقافة والسياحة والبالغ عددها الآن 4 آلاف و768، ورفع عدد الأسرة البالغ حالياً مليوناً و85 ألفاً.

وشدد على أن عدد الليالي التي قضاها السياح بتركيا في الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري بلغ 193 مليوناً.

واستعرض أردوغان في كلمته القدرات والإمكانات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها تركيا من أجل أن تكون دولة سياحية متقدمة عالمياً.

كما لفت إلى التنوع الغني في المطبخ التركي وفي جغرافيا البلاد.

وأكد أهمية الفندقيين والمستثمرين في القطاع السياحي في بناء تركيا وفق منظور "قرن تركيا".

وشدد على مساعي الحكومة الحثيثة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في تركيا وتجنيبها التوترات الأمنية التي تحيط بها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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