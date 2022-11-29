سياسة
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بمشاركة جاوش أوغلو.. وزراء خارجية الناتو يجتمعون لبحث سبل دعم أوكرانيا
يجتمع وزراء خارجية الناتو ببوخارست، لبحث عدّة قضايا على رأسها الدعم المزمع تقديمه لأوكرانيا في حربها مع روسيا. ويمثل تركيا وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، في الاجتماع الذي سيتناول سبل معالجة الدمار الذي خلفته الهجمات الروسية على البنية التحتية لكييف.
بمشاركة جاوش أوغلو.. وزراء خارجية الناتو يجتمعون لبحث سبل دعم أوكرانيا
بمشاركة جاوش أوغلو.. وزراء خارجية الناتو يجتمعون لبحث سُبل دعم أوكرانيا. / صورة: AA
29 نوفمبر 2022

يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ناتو، بالعاصمة الرومانية بوخارست، لبحث عدّة قضايا على رأسها الدعم المزمع تقديمه لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

ويمثل تركيا في الاجتماع الذي يستمر يومين، وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، إذ من المرتقب أن يتناول الاجتماع ملفات عدة أبرزها طريقة دعم أوكرانيا عقب الهجمات الصاروخية الروسية ضد البنية التحتية الهامة لكييف.

ومن المنتظر أن يجتمع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مساء الثلاثاء مع نظرائه ويطرح احتياجات كييف العاجلة.

وسيتناول الاجتماع سبل معالجة الدمار الذي خلفته الهجمات الروسية على البنية التحتية مثل الكهرباء والغاز والمياه في موسم الشتاء.

وفي كلمة قبيل الاجتماع، أشار أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخسر، ويتصرف بعدم رحمة عبر الهجوم على خطوط الغاز والكهرباء، ويريد ترك الأوكرانيين دون ماء ولا كهرباء ولا إضاءة.

وقال: "لذلك علينا دعم أوكرانيا، فبوتين يريد استخدام الشتاء سلاح حرب".

وأعرب عن توقعه شن روسيا هجمات أكثر ضد أوكرانيا في الأيام القادمة.

كما من المزمع أن يتناول وزراء خارجية الناتو كيفية تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني ضد الصواريخ الروسية، إضافة إلى الدعم الذي سيقدم لكل من مولدوفا وجورجيا والبوسنة والهرسك الواقعة تحت الضغوط الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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