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مونديال قطر.. السنغال تفوز على الإكوادور وهولندا تتغلب على قطر
بلغ المنتخب السنغالي الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على نظيره الاكوادوري 2-1 في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعات لمونديال قطر. وسجل مهاجم واتفورد الإنجليزي إسماعيلا سار ركلة جزاء، ومدافع تشلسي الإنجليزي كاليدو كوليبالي هدفي السنغال.
مونديال قطر.. السنغال تفوز على الإكوادور وهولندا تتغلب على قطر
للمرة الثانية في تاريخها.. السنغال يفوز على الإكوادور ويتأهل لثمن النهائي. / صورة: AFP
29 نوفمبر 2022

بلغ المنتخب السنغالي لكرة القدم، بطل القارة الأفريقية، الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على نظيره الاكوادوري 2-1 الثلاثاء على استاد خليفة في الدوحة في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر.

وسجل مهاجم واتفورد الإنجليزي إسماعيلا سار (في الدقيقة 44 من ركلة جزاء) ومدافع تشلسي الإنجليزي كاليدو كوليبالي (في الدقيقة 70) هدفي السنغال التي نالت وصافة المجموعة.

وفي المقابل، سجل لاعب وسط برايتون الإنجليزي مويسيس كايسيدو (في الدقيقة 68) هدف الإكوادور التي خرجت خالية الوفاض بعدما كانت في الصدارة قبل الجولة الثالثة.

ومن جهة أخرى، تأهلت هولندا إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم متصدرة للمجموعة الأولى بفوز 2-صفر على قطر اليوم الثلاثاء.

ورفعت هولندا رصيدها إلى سبع نقاط لتضمن القمة.

ووضع المهاجم كودي جاكبو هولندا في المقدمة بتسديدة منخفضة بعد توغل في عمق الدفاع بالدقيقة 26، ليحرز هدفه الثالث على التوالي ويتساوى مع الفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إينر فالنسيا في صدارة الهدافين.

وضاعف فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة النتيجة من مدى قريب بعد خمس دقائق من الشوط الثاني مستغلاً تسديدة ممفيس ديباي المرتدة من الحارس مشعل برشم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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