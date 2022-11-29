سياسة
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مستشار رئيس أوكرانيا لـTRT عربي: خسرنا 12 ألف جندي والغرب موحد في دعمنا
صرّح مستشار الرئيس الأوكراني في مقابلة مع TRT عربي بأن قصف البنى التحتية يزيد إصرار القوات الأوكرانية على جبهات القتال، مؤكداً أن "العالم يجب أن يعيد حساباته مع روسيا بعد قصفها البنى التحتية الحيوية".
مستشار رئيس أوكرانيا لـTRT عربي: خسرنا 12 ألف جندي والغرب موحد في دعمنا
ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني يؤكد أن قصف البنى التحتية يزيد إصرار القوات الأوكرانية / صورة: AA
29 نوفمبر 2022

قال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني الثلاثاء إن قصف البنى التحتية يزيد إصرار القوات الأوكرانية على جبهات القتال، مؤكداً أن "العالم يجب أن يعيد حساباته مع روسيا بعد قصفها البنى التحتية الحيوية".

وأضاف بودولاك في تصريحات لـTRT عربي، أن "جبهات دونيتسك صعبة، لكننا نتقدم في لوyانسك وزابوريجيا".

وتابع: "عدد قتلانا من الجنود بلغ 12 ألفاً، لكن الحرب تسببت في مقتل عشرات آلاف المدنيين، ودفعت 15 مليون شخص إلى النزوح واللجوء".

وأكّد المسؤول الأوكراني أن "الاستياء في الشارع الروسي يتنامى ضد نظام بوتين، وسيفرض واقعاً جديداً عليه"، مشدداً على أن "ما يحدث في أوكرانيا اعتداء روسي على دولة ذات سيادة، وليس صراعاً بين دولتين".

وأردف بأن "الغرب موحد في دعم أوكرانيا، ولا يضغط عليها للتفاوض مع روسيا".

وأضاف: "اتفاقية الحبوب كانت محطة إيجابية لاقتصاد أوكرانيا وأمن الغذاء العالمي".

مصدر:TRT عربي
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