قال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني الثلاثاء إن قصف البنى التحتية يزيد إصرار القوات الأوكرانية على جبهات القتال، مؤكداً أن "العالم يجب أن يعيد حساباته مع روسيا بعد قصفها البنى التحتية الحيوية".

وأضاف بودولاك في تصريحات لـTRT عربي، أن "جبهات دونيتسك صعبة، لكننا نتقدم في لوyانسك وزابوريجيا".

وتابع: "عدد قتلانا من الجنود بلغ 12 ألفاً، لكن الحرب تسببت في مقتل عشرات آلاف المدنيين، ودفعت 15 مليون شخص إلى النزوح واللجوء".

وأكّد المسؤول الأوكراني أن "الاستياء في الشارع الروسي يتنامى ضد نظام بوتين، وسيفرض واقعاً جديداً عليه"، مشدداً على أن "ما يحدث في أوكرانيا اعتداء روسي على دولة ذات سيادة، وليس صراعاً بين دولتين".

وأردف بأن "الغرب موحد في دعم أوكرانيا، ولا يضغط عليها للتفاوض مع روسيا".

وأضاف: "اتفاقية الحبوب كانت محطة إيجابية لاقتصاد أوكرانيا وأمن الغذاء العالمي".