أعرب وزراء خارجية الناتو، الثلاثاء، عن تضامنهم مع تركيا في حربها على الإرهاب، متعهدين بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزراء بعد اليوم الأول من محادثاتهم في العاصمة الرومانية بوخارست، لبحث عدة قضايا على رأسها الدعم المزمع تقديمه لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وتعهد وزراء خارجية دول الحلف بتكثيف الدعم المقدم لأوكرانيا والمساعدة في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة، وسط موجة من الهجمات الروسية التي تؤدي إلى انقطاعات متكررة في إمدادات الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأوكرانيين.

وجاء في البيان: "روسيا تتحمل كل المسؤولية عن هذه الحرب التي هي انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن "عدوان روسيا بما في ذلك هجماتها المستمرة التي لا يتقبلها ضمير على البنية التحتية المدنية وتلك الخاصة بالطاقة في أوكرانيا، يحرم ملايين الأوكرانيين من الخدمات الإنسانية الأساسية".

وتابع بأن الهجوم الروسي "أثر على إمدادات الغذاء العالمية وعرض أكثر دول وشعوب العالم ضعفاً للخطر".

واعتبر أن "الأعمال الروسية غير المقبولة بما في ذلك أنشطتها الهجينة وابتزاز الطاقة، والخطاب النووي المتهور، تقوّض النظام الدولي القائم على القواعد".

وأكد وزراء خارجية الناتو أن دول الحلف لن تعترف أبداً بضم روسيا غير القانوني للمقاطعات الأوكرانية.

وأدانوا "وحشية" روسيا ضد السكان المدنيين في أوكرانيا و"انتهاكاتها لحقوق الإنسان".