سياسة
1 دقيقة قراءة
"ثمرة تعاون متنامٍ".. تركيا والإمارات تقرران تشكيل آلية للتعاون الأمني
قررت تركيا والإمارات العربية المتحدة الثلاثاء تشكيل آلية "الحوار الأمني الاستراتيجي المشترك" بين البلدين. وتهدف آلية "الحوار الأمني الاستراتيجي المشترك" إلى الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في كل من البلدَين والمنطقة.
"ثمرة تعاون متنامٍ".. تركيا والإمارات تقرران تشكيل آلية للتعاون الأمني
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مع نظيره الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان في أبو ظبي. / صورة: AA
29 نوفمبر 2022

قررت تركيا والإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، تشكيل آلية "الحوار الأمني الاستراتيجي المشترك" بين البلدين.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو لأبو ظبي.

والتقى صويلو، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان، وبحثا الخطوات المشتركة التي يمكن الإقدام عليها في المجال الأمني بين البلدين.

وفي هذا الإطار تقرر تشكيل الآلية المذكورة، بين وزارتي الداخلية في تركيا والإمارات ثمرة للتعاون المتنامي بين الطرفين.

وتهدف آلية "الحوار الأمني الاستراتيجي المشترك" إلى المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في كل من البلدين والمنطقة.

كما ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وزيادة العمل المشترك بين القوى الأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us