قررت تركيا والإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، تشكيل آلية "الحوار الأمني الاستراتيجي المشترك" بين البلدين.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو لأبو ظبي.

والتقى صويلو، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان، وبحثا الخطوات المشتركة التي يمكن الإقدام عليها في المجال الأمني بين البلدين.

وفي هذا الإطار تقرر تشكيل الآلية المذكورة، بين وزارتي الداخلية في تركيا والإمارات ثمرة للتعاون المتنامي بين الطرفين.

وتهدف آلية "الحوار الأمني الاستراتيجي المشترك" إلى المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في كل من البلدين والمنطقة.

كما ترمي إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وزيادة العمل المشترك بين القوى الأمنية.