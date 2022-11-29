سياسة
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تحقيق رسمي: مختبر بريطاني لتحاليل كورونا ربما تسبب في وفاة 20 شخص
خلص تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن مختبرات إمينزا في وسط إنجلترا أخطأت في تقارير نحو 39 ألف اختبار حيث قالت إنها سلبية في حين أن الحالات كانت إيجابية، وذلك بين يومي الثاني من سبتمبر/أيلول و12 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
تحقيق رسمي: مختبر بريطاني لتحاليل كورونا ربما تسبب في وفاة 20 شخص
نتائج تحاليل خاطئة.. مختبر بريطاني لتحاليل كورونا ربما تسبب في وفاة 20 شخص. / صورة: Reuters
29 نوفمبر 2022

قالت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في إنجلترا إن أخطاءً في مختبر تحاليل ربما تكون قد تسببت في وفاة 20 شخصاً بعدما أدت إلى ظهور نتيجة سلبية لعشرات الآلاف من حالات كورونا الإيجابية.

ولدى بريطانيا واحد من أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا على مستوى العالم إذ توفي أكثر من 177 ألف شخص منذ بداية الجائحة عام 2020.

وخلص تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن مختبرات إمينزا في وسط إنجلترا أخطأت في تقارير نحو 39 ألف اختبار قالت إنها سلبية في حين أن الحالات كانت إيجابية، وذلك بين يومي الثاني من سبتمبر/أيلول و12 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وقال ريتشارد جليف، مدير وكالة الأمن الصحي البريطانية وقائد التحقيق، "خلال هذا التحقيق، فحصنا بعناية الترتيبات المعمول بها للإشراف على عقود المختبرات الخاصة التي كانت تقدم خدمات اختبار الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة".

وأضاف "نرى أنه لم يكن إجراء يمكن لخدمة الاختبار والتتبع التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية اتخاذه بشكل مختلف لمنع هذا الخطأ في المختبر الخاص. إلا أن تقريرنا يتضمن توصيات واضحة لتقليل احتمال تكرار مثل هذه الحوادث".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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