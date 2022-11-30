سياسة
2 دقيقة قراءة
بقيمة مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع قطر أنظمةً دفاعية مضادة للمُسيّرات
وافقت واشنطن على بيع الدوحة أنظمة FS-LIDS الدفاعية المضادّة للمسيّرات. وقال بيان صادر عن الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي إن التكلفة الإجمالية للبرنامج تقدّر بمليار دولار. ووفق الوكالة يخدم المقترح السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي.
بقيمة مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع قطر أنظمةً دفاعية مضادة للمُسيّرات
الرئيس الأمريكي جو بايدن يعقد اجتماعاً ثنائياً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- أرشيفية / صورة: Reuters
30 نوفمبر 2022

أعلنت الإدارة الأمريكية الثلاثاء أنّها وافقت على صفقة بقيمة مليار دولار لبيع قطر أنظمة FS-LIDS الدفاعية المضادّة للمسيّرات، وغيرها من المعدّات.

وجاء في بيان للوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي أن "صفقة البيع المقترحة ستعزز قدرة قطر على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرات إلكترونية وحركية مضادّة لأنظمة طائرات من دون طيار".

وأشار البيان إلى أن "التكلفة الإجمالية للبرنامج تقدّر بمليار دولار. وصفقة البيع المقترحة هذه ستخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتّحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة".

ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة بعد هجمات متكرّرة بطائرات مسيّرة تبنّاها الحوثيون المدعومون من طهران في أنحاء أخرى في منطقة الخليج، وفي وقت تسلّط فيه ضربات تشّنها روسيا على مدن أوكرانية بواسطة مُسيّرات الضوء على التهديد الذي يشكّله هذا النوع من الطائرات.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة البيع المحتملة، والثلاثاء قدّمت الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب للكونغرس الذي يتعيّن أن يصادق على الصفقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us