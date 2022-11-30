سياسة
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مدرب منتخب السعودية قبل لقاء المكسيك: الأخضر جاهز لصناعة التاريخ
أكد المدير الفني لمنتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد أن المنتخب السعودي جاهزٌ لصناعة التاريخ يوم الأربعاء، وذلك في المباراة المنتظرة أمام المكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة بدور مجموعات كأس العالم 2022 في قطر.
مدرب منتخب السعودية قبل لقاء المكسيك: الأخضر جاهز لصناعة التاريخ
المنتخب السعودي. / Others
30 نوفمبر 2022

تحدّث الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية، عن المباراة المنتظرة أمام المكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة بدور مجموعات كأس العالم 2022 في قطر، مؤكداً أن الأخضر جاهزٌ لصناعة التاريخ يوم الأربعاء.

وقال رينار في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "سعداء بخوض المباراة، يمكننا صناعة التاريخ للكرة السعودية، وبهذا الكلام أكون قد قلت كلّ شيء، حافظنا على حظوظنا حتى المباراة الثالثة في مجموعة قوية تضمّ منتخبات عريقة أعلى منا في التصنيف العالمي".

وتابع رينار: "عندما تملك الفرصة لتخطف التأهل إلى الدور التالي، عليك الكفاح بكلّ ما لديك من قوة. المهمة لن تكون سهلة أمام المكسيك، التي تملك خبرة كبيرة في كأس العالم، أكبر من السعودية، لكننا نريد صناعة التاريخ. المناسبة الأخيرة التي تأهلت فيها السعودية إلى ثمن النهائي كانت عام 1994، أي قبل 28 عاماً".

ويمكن المنتخب السعودي التأهل إلى الدور المقبل بحال الفوز، مع العلم أن التعادل سيكفيه لبلوغ الدور التالي بحال فوز بولندا على الأرجنتين، وذلك بعدما حقق فوزاً على حساب التانغو، وخسر بعدها أمام بولندا بنتيجة 0-2.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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