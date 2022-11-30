سياسة
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الاستخبارات التركية تُحيّد قيادية في PKK الإرهابي بعملية شمالي العراق
تمكّنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابية فاطمة أونور المسؤولة عن الأنشطة الاستخباراتية لتنظيم PKK الإرهابي، في عملية شمالي العراق.
الاستخبارات التركية تُحيّد قيادية في PKK الإرهابي بعملية شمالي العراق
تحييد إرهابيين / صورة: AA
30 نوفمبر 2022

أعلن جهاز الاستخبارات الوطنية التركي تحييد الإرهابية فاطمة أونور القيادية في تنظيم PKK الإرهابي وأحد المسؤولين عن الأنشطة الاستخباراتية للتنظيم، في عملية للاستخبارات في شمالي العراق.

وكانت الاستخبارات التركية قد بدأت عملية واسعة النطاق بواسطة عملائها الميدانيين لرصد تحركات الإرهابية المعروفة بالاسم الحركي " كيندا مرعش". وتوصلت إلى أن تنظيم PKK الإرهابي أرسلها من جبال قنديل إلى منطقة سنجار شمالي العراق لمراقبة الأنشطة الاستخباراتية للتنظيم في المنطقة.

وفي إطار االعملية جرى تحديد مكان الإرهابية المذكورة وجرى تحييدها في سنجار، حسب مصادر بالاستخبارات التركية.

وأفادت المصادر بأن تنظيم PKK الإرهابي بات يعاني مشكلات كبيرة في هيكله التنظيمي بسبب العمليات التركية التي تستهدف قياديي التنظيم.

وكانت الإرهابية فاطمة أونور قد انضمت إلى تنظيم PKK الإرهابي في التسعينيات قادمة من إنجلترا. وعملت لسنوات في الجناح المسلح للتنظيم، قبل أن تنضم إلى الهيكل الاستخباراتي للتنظيم الإرهابي عام 2016 وتصبح من القياديين بالتنظيم ومن المسؤولين عن تدريب العناصر استخباراتياً.

وتعد مسؤولة عن تنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية، خاصة في محافظة السليمانية وريفها، شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي
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