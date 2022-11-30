سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | فيضانات عارمة تغرق الطرق وتجرف السيارات في لبنان
غمرت الفيضانات والسيول مناطق عدة في لبنان ما أدى إلى زحام خانق وتحولت بعض الطرق إلى أنهار جرفت السيارات والمارة على الطريق، وعلقت عملية السير.
شاهد | فيضانات عارمة تغرق الطرق وتجرف السيارات في لبنان
تكشف الأمطار الغزيرة كل عام عن هشاشة البنى التحتية في لبنان / صورة: Reuters
30 نوفمبر 2022

غمرت الفيضانات والسيول مناطق عدة في لبنان الثلاثاء، ما أدى إلى زحام خانق علق فيه المواطنون لساعات داخل سياراتهم، في حين جرفت الأمطار السيارات ملحقة أضراراً مادية كبيرة.

وعاشت منطقة جونية، الواقعة شمالي بيروت، السيناريو الأسوأ، إذ تحول طريق جونية وغيره من المناطق في قضاء كسروان بمحافظة جبل لبنان إلى أنهار جرفت السيارات والمارة على الطريق، وعلقت عملية السير.

من جانبهم ناشد المواطنون الجهات المعنية التحرك سريعاً لإنقاذهم، وإعادة فتح الطرقات خصوصاً وأن المخاطر تطال تلاميذ المدارس، كذلك ناشدوا السلطات بدفع تعويض للمتضررين ومعاقبة المسؤولين المقصرين.

من جانبه قال الدفاع المدني في بيان إن السيول التي تشكلت بفعل غزارة الأمطار في منطقة جونية اجتاحت مركزاً تابعاً له، وجرى التواصل مع رئيس البلدية جوان حبيش، للتشاور حول كيفية معالجة المشكلة وتأمين مقر بديل لعناصر الدفاع المدني يمكّنهم من متابعة عملهم في سبيل تلبية نداءات المواطنين.

كذلك غمرت مياه الأمطار معظم الطرقات في بيروت وخارجها، وأغرقت الطرقات الرئيسية والفرعية، ما تسبب بزحمة سير خانقة وتسجيل أضرار مادية وأعطال في الكثير من السيارات.

ويشهد لبنان طقساً خريفياً متقلباً يصاحبه هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

ووفق توقعات دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني، يتوقع عودة الاستقرار اعتباراً من ظهر الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us