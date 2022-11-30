قُتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 28، بينهم 24 شرطياً، إثر هجوم انتحاري استهدف شاحنة للشرطة جنوب غربي باكستان، صباح الأربعاء، حسب ما ذكرت الشرطة ووسائل الإعلام المحلية.

وقال نائب المفتش العام في كويتا، غلام أظفر محيسار، في مؤتمر صحفي، إن "الانفجار كان هجوماً انتحارياً حيث عثروا على رفات انتحاري قرب مسرح الجريمة".

وأضاف المسؤول الأمني أن شاحنة الشرطة انزلقت بعد الانفجار وسقطت في واد.

وكان من بين القتلى شرطي وصبي من المارة وامرأة، إلى جانب المهاجم المشتبه به، حسب المصدر نفسه.

وأظهرت صور بثتها محطة "جيو نيوز" المحلية أفراد الإنقاذ والأمن ينقلون الجثث والمصابين إلى سيارات الإسعاف التي كانت تنقلهم إلى مستشفى محلي.

وشوهدت ثلاث سيارات على الأقل متضررة على الفور مع أحذية وخوذات وملابس ونظارات ملطخة بالدماء متناثرة.

واستهدف الانتحاري المشتبه به شاحنة تقل أفراد شرطة لتأمين موظفي مكافحة شلل الأطفال في إحدى ضواحي كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الجنوبي غربي المتاخم لأفغانستان وإيران، حسب "جيو نيوز".

وجاء الانفجار، الذي أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه في رسالة نصية لرويترز، بعد أن أنهت الحركة وقف إطلاق النار مع الحكومة هذا الأسبوع.