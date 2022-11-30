قوبلت تعليقات للاعب المنتخب الألماني السابق لكرة القدم ساندرو فاغنر التي أدلى بها خلال مباراة في مونديال قطر، بانتقادات شديدة بعد أن اعتُبرت مهينة بحق القطريين والخليجيين عموماً.

وخلال مشاركته بالتعليق على المباراة التي جمعت بين المنتخبين الألماني والإسباني الأحد الماضي، سخر فاغنر من الزيّ القطري التقليدي الذي ارتداه المشجعون في المدرجات.

وفي الدقيقة 79 من عمر المباراة، قال إنه كان يظنّ أن منطقة في المدرجات مليئة بالمشجعين الألمان، في حين كانت مليئة "بمشجعين يرتدون أردية الاستحمام القطرية"، في إشارة إلى الثوب التقليدي الأبيض بالأكمام الطويلة الذي يرتديه عديد من الرجال في المنطقة.

ولقيت تعليقات فاغنر ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت قناة "زي دي إف" التي كان يعلّق من خلالها على المباراة بياناً جاء فيه أن ''تعليقات ساندرو فاغنر حدثت للأسف خلال مرحلة حساسة من المباراة. لا يجوز له (أن يقول ذلك)، سنتحدث عن ذلك".

ونشرت القناة اعتذاراً للاعب السابق جاء فيه: "كانت تعليقاتي غير مدروسة وغير لائقة، كان من الأفضل أن لا أقولها. إذا شعر أي شخص بالإهانة فأنا آسف، لم يكن هذا في نيتي".

وعبّر متفاعلون على منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تعليقات فاغنر، واصفين إياها بالتصريحات العنصرية، مندّدين بمواقف ألمانيا المثيرة للجدل مؤخراً في مونديال كأس العالم بقطر.

وقال الصحفي المهتمّ بالشأن الرياضي ريان الجدعاني عبر حسابه على تويتر: "كأس العالم 2022 نجحت في فضح عنصرية ألمانيا، التي كانت صادمة لمحبي منتخب ألمانيا من العرب!".

وأضاف الجدعاني: "حتى الاعتذار الذي قدّمه المدعو ساندرو فاغنر كان اعتذاراً بارداً وسخيفاً! والقناة التافهة (ZDF) ترفض طرده! عموماً، برامج القناة المستعربة (DW) في تبييض الثقافة الألمانية انتهت بفشل ذريع في كأس العالم 2022، لأنها ظهرت بحقيقتها عبر تقنية 4K".

وخلال مباراة ألمانيا وإسبانيا احتجّ مشجعون قطريون على المنتخب الألماني من خلال تغطية أفواههم وهم يحملون صور لاعب منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل، الذي تَعرَّض لإساءات عنصرية في ألمانيا بعد خروج الفريق مبكراً من مونديال 2018.

جاء ذلك ردّاً على موقف لاعبي ألمانيا الأربعاء الماضي، عندما أغلقوا أفواههم احتجاجاً على موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضدّ وضع شارات تدعم "المثلية الجنسية".