سياسة
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لأول مرة بتاريخ المونديال.. ثلاثي نسائي يحكم مباراة كوستاريكا وألمانيا
ستصبح الحَكَمة الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تقود مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم، كما اختارت الفيفا البرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، مساعدتين لفرابار في المباراة التي ستجرى بين كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة.
لأول مرة بتاريخ المونديال.. ثلاثي نسائي يحكم مباراة كوستاريكا وألمانيا
اختيرت فرابار حكمة رابعة في مباريات سابقة / صورة: Reuters
30 نوفمبر 2022

ستصبح الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تقود مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم عندما تدير مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا في الجولة الثالثة من مونديال قطر.

واختار الفيفا أيضاً امرأتين مساعدتين لفرابار، هما البرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، لتشكيل فريق تحكيم نسائي بالكامل في الملعب.

واختير الثلاثي لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة، الخميس.

كذلك اختيرت الأمريكية كاثرين نيسبيت ضمن طاقم التحكيم النسائي لإدارة المباراة التي ستقام في استاد البيت بصفتها إخصائية التسلل في فريق مراجعة الفيديو.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن هذا الاختيار التاريخي لإدارة المباراة رقم 44، من أصل 64 مباراة، في مونديال قطر.

واختيرت فرابار حكماً رابعاً في مباريات سابقة.

واختار الفرنسية البالغة من العمر 38 عاماً للمشاركة في بطولة كأس العالم للرجال، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الفرنسي.

وأدارت فرابار مباريات الرجال في تصفيات كأس العالم، ودوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس فرنسا للرجال هذا العام، كما شاركت في نهائي كأس العالم للسيدات 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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