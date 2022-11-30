ستصبح الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تقود مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم عندما تدير مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا في الجولة الثالثة من مونديال قطر.

واختار الفيفا أيضاً امرأتين مساعدتين لفرابار، هما البرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، لتشكيل فريق تحكيم نسائي بالكامل في الملعب.

واختير الثلاثي لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة، الخميس.

كذلك اختيرت الأمريكية كاثرين نيسبيت ضمن طاقم التحكيم النسائي لإدارة المباراة التي ستقام في استاد البيت بصفتها إخصائية التسلل في فريق مراجعة الفيديو.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن هذا الاختيار التاريخي لإدارة المباراة رقم 44، من أصل 64 مباراة، في مونديال قطر.

واختيرت فرابار حكماً رابعاً في مباريات سابقة.

واختار الفرنسية البالغة من العمر 38 عاماً للمشاركة في بطولة كأس العالم للرجال، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الفرنسي.

وأدارت فرابار مباريات الرجال في تصفيات كأس العالم، ودوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس فرنسا للرجال هذا العام، كما شاركت في نهائي كأس العالم للسيدات 2019.