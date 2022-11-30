سياسة
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السويد: حققنا تقدماً في محادثاتنا مع تركيا بشأن الانضمام إلى الناتو
قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم إن بلاده حققت تقدماً في المحادثات مع تركيا بخصوص الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكداً أنه كلما حققت بلاده تقدماً بالمحادثات سارع البرلمان التركي إلى المصادقة".
السويد: حققنا تقدماً في محادثاتنا مع تركيا بشأن الانضمام إلى الناتو
السويد: حققنا تقدماً في محادثاتنا مع تركيا بشأن الانضمام إلى الناتو / صورة: AA 
30 نوفمبر 2022

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم إن بلاده حققت تقدماً في المحادثات مع تركيا بخصوص الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء للتلفزيون الرسمي السويدي، تطرق خلالها إلى اللقاء الثلاثي مع نظيريه التركي مولود جاوش أوغلو، والفنلندي بيكا هافستو، على هامش اجتماع الناتو في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأكد بيلستورم أنهم حققوا تقدماً في المحادثات خلال اجتماع الناتو، وأنه يخطط لزيارة تركيا قريباً ولقاء جاوش أوغلو.

وأردف: "سنحظى هناك بفرصة تناول ملفات عديدة، وأتطلع إلى هذا اللقاء بفارغ الصبر".

وأضاف أنه لا يعلم متى ستوافق تركيا على عضوية بلاده في الناتو، وتابع: "سيكون من الخطأ تحديد موعد زمني محدد، لكن اتضح لي في لقاء الأمس أنه كلما حققنا تقدماً سارع البرلمان التركي إلى المصادقة".

ووقعت تركيا مذكرة ثلاثية مع السويد وفنلندا بخصوص مكافحة الإرهاب، خلال قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وفي إطار المذكرة جرى تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت ثاني اجتماع لها في ستوكهولم خلال وقت سابق الجمعة، فيما استضافت مدينة فانتا الفنلندية الاجتماع الأول في 26 أغسطس/آب الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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