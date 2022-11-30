قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إنه ينبغي على البعض من حلفاء أنقرة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وقف دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأربعاء، في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأضاف: "دعم بعض حلفائنا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، للتنظيمات الإرهابية في سوريا واضح للعيان، ونؤكد ضرورة وقف هذا الدعم".

وفي سياق آخر، قال الوزير: "الحكومة السويدية الجديدة أدلت بتصريحات أقوى من بعض حلفائنا ضد الهجمات الإرهابية في تركيا، لكن ينبغي أن نرى خطوات ملموسة أيضاً".