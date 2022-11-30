سياسة
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جاوش أوغلو: على أمريكا وبعض حلفائنا وقف دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا
أكد وزير الخارجية التركي أن دعم بعض حلفاء بلاده، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، للتنظيمات الإرهابية في سوريا واضح للعيان، وقال "يجب وقف هذا الدعم".
جاوش أوغلو: على أمريكا وبعض حلفائنا وقف دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا
جاوش أوغلو: على أمريكا وبعض حلفائنا وقف دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا / صورة: AA
30 نوفمبر 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إنه ينبغي على البعض من حلفاء أنقرة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وقف دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأربعاء، في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأضاف: "دعم بعض حلفائنا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، للتنظيمات الإرهابية في سوريا واضح للعيان، ونؤكد ضرورة وقف هذا الدعم".

وفي سياق آخر، قال الوزير: "الحكومة السويدية الجديدة أدلت بتصريحات أقوى من بعض حلفائنا ضد الهجمات الإرهابية في تركيا، لكن ينبغي أن نرى خطوات ملموسة أيضاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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