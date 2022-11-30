سياسة
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انفجار بمدرسة قرآنية في أفغانستان يُسفر عن مقتل 16 وجرح 24 آخرين
قال مصدر طبي أفغاني إن ما لا يقل عن 16 شخصاً قُتلوا، فيما جُرح 24 في انفجار وقع في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك شمال أفغانستان. كما أوضح المصدر أن "جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون".
انفجار بمدرسة قرآنية في أفغانستان يُسفر عن مقتل 16 وجرح 24 آخرين
عائلة أفغانية تفر بالقرب من موقع انفجارات في مستشفى عسكري في كابول- أرشيفية  / صورة: Reuters
30 نوفمبر 2022

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وجرح 24 الأربعاء في انفجار وقع في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك في شمال أفغانستان وفق ما أفاد به مصدر طبي.

وأوضح طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنغان، طلب عدم الكشف عن هويته أن "جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون".

وأكد مسؤول محلي وقوع الانفجار دون أن يورد حصيلة للضحايا ولا معلومات حول ظروف التفجير.

واستهدفت عشرات الانفجارات والاعتداءات مدنيين في أفغانستان منذ سيطرت حركة طالبان مجدداً على السلطة في أغسطس/آب 2021، وتبنى معظمها تنظيم داعش في خراسان، الفرع الإقليمي لتنظيم داعش.

واستهدفت عملية انتحارية في 30 سبتمبر/أيلول، مركزاً تعليمياً في حي في كابول تسكنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعية، أسفرت عن مقتل 53 شخصاً على الأقل من بينهم 46 فتاة وشاب، وفق حصيلة صدرت عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

ولم تتبنَّ أي مجموعة المسؤولية عن الاعتداء، لكن الحكومة الأفغانية اتهمت تنظيم داعش بتنفيذه.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل أربعة أشخاص في كابول في انفجار وقع في مسجد تابع لوزارة الداخلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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