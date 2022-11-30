قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وجرح 24 الأربعاء في انفجار وقع في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك في شمال أفغانستان وفق ما أفاد به مصدر طبي.

وأوضح طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنغان، طلب عدم الكشف عن هويته أن "جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون".

وأكد مسؤول محلي وقوع الانفجار دون أن يورد حصيلة للضحايا ولا معلومات حول ظروف التفجير.

واستهدفت عشرات الانفجارات والاعتداءات مدنيين في أفغانستان منذ سيطرت حركة طالبان مجدداً على السلطة في أغسطس/آب 2021، وتبنى معظمها تنظيم داعش في خراسان، الفرع الإقليمي لتنظيم داعش.

واستهدفت عملية انتحارية في 30 سبتمبر/أيلول، مركزاً تعليمياً في حي في كابول تسكنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعية، أسفرت عن مقتل 53 شخصاً على الأقل من بينهم 46 فتاة وشاب، وفق حصيلة صدرت عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

ولم تتبنَّ أي مجموعة المسؤولية عن الاعتداء، لكن الحكومة الأفغانية اتهمت تنظيم داعش بتنفيذه.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل أربعة أشخاص في كابول في انفجار وقع في مسجد تابع لوزارة الداخلية.