سياسة
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مقابل 200 مليون يورو سنوياً.. رونالدو يقترب من التوقيع لنادي النصر السعودي
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اقتراب حسم المفاوضات بين النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ونادي النصر السعودي. ومن المتوقع توقيع العقد لمدة موسمين ونصف، بدءًا من يناير/كانون الثاني المقبل، مقابل 200 مليون يورو سنوياً بما في ذلك الراتب والإعلانات.
مقابل 200 مليون يورو سنوياً.. رونالدو يقترب من التوقيع لنادي النصر السعودي
مقابل 200 مليون يورو سنوياً.. رونالدو يقترب من التوقيع لنادي النصر السعودي. / صورة: AFP
30 نوفمبر 2022

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأربعاء، اقتراب حسم المفاوضات بين النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ونادي النصر السعودي.

ومن المتوقع توقيع عقد مع "الدون" لمدة موسمين ونصف، ابتداءً من يناير/كانون الثاني المقبل، مقابل 200 مليون يورو سنوياً بما في ذلك الراتب واتفاقيات الإعلانات.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن العرض "التاريخي" المقدم من النادي السعودي لنجم نادي مانشستر يونايتد السابق، يفوق أي عرض قد يقدمه أي نادي أوروبي أو أمريكي لرونالدو، مما يدفعه إلى قبوله.

وفي الشهر السابق، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصله إلى اتفاق مع كريستيانو رونالدو يُفضي إلى رحيل الأخير وفسخ العقد بينهما بالتراضي.

وأتى قرار يونايتد بالتخلي عن رونالدو عقب التصريحات النارية التي أطلقها النجم البرتغالي في الحوار الذي أجراه مع الصحفي بيرس مورغان وتوتر الأجواء داخل قلعة "أولد ترافورد".

وكان رونالدو اتهم مدرب الفريق تين هانغ، بعدم احترامه ما أجبره على مبادلته الشعور ذاته، وأنه قد تعرض للخيانة من الهولندي وأشخاص آخرين من الإدارة.

وقال رونالدو في حواره: "على الجمهور معرفة الحقيقة، أريد الأفضل للنادي ولهذا السبب أتيت إلى مانشستر يونايتد، ولكن أموراً تحدث في الداخل، الإدارة لا تساعدنا على الوصول إلى أعلى مستوى مثل مانشستر سيتي، ليفربول وحتى أرسنال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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