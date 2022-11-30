سياسة
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أردوغان: النمو التركي مستمر ونأمل في انطلاقة مبشرة لعام 2023
وسط مخاوف من ركود عالمي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء استمرار تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بلغ معدل 3.9% في الربع الثالث من العام الحالي، وبمعدل 7.7% في الربع الثاني.
أردوغان: النمو التركي مستمر ونأمل في انطلاقة مبشرة لعام 2023
أردوغان:  إنه لأمر قيّم أن تستمر تركيا بنموها / صورة: AA
30 نوفمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استمرار النمو في بلاده رغم المخاوف من الركود في العالم "أمر قيّم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع العدالة والتنمية في الولايات التركية بمقر الحزب في العاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان بأن تركيا حققت نمواً بمعدل 3.9% في الربع الثالث من العام الحالي، وبمعدل 7.7% في الربع الثاني.

وأضاف قائلاً: "إنه لأمر قيّم أن تستمر تركيا بنموها في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من الركود على المستوى العالمي".

وتابع: "نأمل بانطلاقة مبشرة لعام 2023 استناداً إلى اختتامنا عام 2022 عند مستوى قياسي".

وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، رفعت مؤخراً توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي، من 4.5 إلى 5.3% للعام الحالي و2% العام المقبل، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي سلسلة من التحديات مثل تشديد السياسة النقدية والتقلبات الجيوسياسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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