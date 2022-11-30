سياسة
3 دقيقة قراءة
بتلاوة آيات قرآنية.. انطلاق مهرجان الثقافة والكتاب العربي السابع في إسطنبول
انطلقت في إسطنبول فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الثقافة والكتاب العربي وتستمر حتى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل. نُظّم المهرجان بعنوان "وسيلة المحبة المولد الشريف" برعاية رئاسة الجمهورية التركية واستضافة بلدية أوسكدار من الجانب الآسيوي لإسطنبول.
بتلاوة آيات قرآنية.. انطلاق مهرجان الثقافة والكتاب العربي السابع في إسطنبول
بتلاوة آيات قرآنية.. انطلاق مهرجان الثقافة والكتاب العربي السابع في إسطنبول. / صورة: AA
30 نوفمبر 2022

انطلقت في مدينة إسطنبول الأربعاء فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الثقافة والكتاب العربي وتستمر حتى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينظم المهرجان بعنوان "وسيلة المحبة المولد الشريف" برعاية رئاسة الجمهورية التركية واستضافة بلدية أوسكدار على الجانب الآسيوي من المدينة بمركز باغلارباشي الثقافي.

وافتتحت فعاليات المهرجان بتلاوة آيات قرآنية وإنشاد ديني بحضور رئيس بلدية أوسكدار حلمي تركمان والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال، فضلاً عن علماء وأكاديميين وكتاب ودور نشر دولية.

وفي كلمته بحفل الافتتاح، قال رئيس بلدية أوسكدار: "لا يجب معاملة اللغة العربية على أنها أجنبية، فهي لغة القرآن الكريم مصدر سعادتنا في الدنيا والآخرة".

وعبّر النائب في حزب العدالة والتنمية ماهر أونال عن أمله في أن تكون أيام المهرجان "وسيلة للمحبة".

وقال محمود بيكلي رئيس اتحاد الكتّاب الأتراك فرع إسطنبول: "من الضروري أن نلتقي مجدداً لنؤسس وحدتنا من جديد، وهذا المهرجان أجمل وسيلة لتحقيق ذلك".

من جانبه، أوضح رئيس جمعية معارف يعقوب يعقوب أوغلو أن "مهرجان الثقافة والكتاب العربي يأتي لتعزيز روابط الأخوة، ولهذا انطلق بهدف نقل ميراثنا المشترك".

وحسب المنظمين، يشكل المهرجان مجالاً للاستفادة من آلاف الكتب العربيَّة، ويؤمِّن، إلى جانب ذلك، فرصة للالتقاء في الفعاليات بين الطلاب وأساتذة كليات اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

ويقام المهرجان المشتمل على معارض للرسم وندوات وبرامج خاصة، بتنظيم مشترك بين اتحاد الكتاب الأتراك فرع إسطنبول وجمعية المعارف الخالدية والمكتبة الهاشمية.

واتحاد الكتاب الأتراك فرع إسطنبول بدأ فاعلياته في المدينة عام 1991 واحتل مكانة ثقافيَّة مهمة في عالم الثقافة والأدب.

وجمعية المعارف الخالدية تأسست في 2014 بمدينة إسطنبول وتقدم مساهمات مادية ومعنوية في مجال العلوم والتربية والثقافة والخدمات الاجتماعية.

وتأسست المكتبة الهاشمية في 2010، بشعار المحافظة على التراث، وتعطي أولوية كبيرة للمنشورات العربية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us