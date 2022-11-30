انطلقت في مدينة إسطنبول الأربعاء فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الثقافة والكتاب العربي وتستمر حتى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينظم المهرجان بعنوان "وسيلة المحبة المولد الشريف" برعاية رئاسة الجمهورية التركية واستضافة بلدية أوسكدار على الجانب الآسيوي من المدينة بمركز باغلارباشي الثقافي.

وافتتحت فعاليات المهرجان بتلاوة آيات قرآنية وإنشاد ديني بحضور رئيس بلدية أوسكدار حلمي تركمان والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال، فضلاً عن علماء وأكاديميين وكتاب ودور نشر دولية.

وفي كلمته بحفل الافتتاح، قال رئيس بلدية أوسكدار: "لا يجب معاملة اللغة العربية على أنها أجنبية، فهي لغة القرآن الكريم مصدر سعادتنا في الدنيا والآخرة".

وعبّر النائب في حزب العدالة والتنمية ماهر أونال عن أمله في أن تكون أيام المهرجان "وسيلة للمحبة".

وقال محمود بيكلي رئيس اتحاد الكتّاب الأتراك فرع إسطنبول: "من الضروري أن نلتقي مجدداً لنؤسس وحدتنا من جديد، وهذا المهرجان أجمل وسيلة لتحقيق ذلك".

من جانبه، أوضح رئيس جمعية معارف يعقوب يعقوب أوغلو أن "مهرجان الثقافة والكتاب العربي يأتي لتعزيز روابط الأخوة، ولهذا انطلق بهدف نقل ميراثنا المشترك".

وحسب المنظمين، يشكل المهرجان مجالاً للاستفادة من آلاف الكتب العربيَّة، ويؤمِّن، إلى جانب ذلك، فرصة للالتقاء في الفعاليات بين الطلاب وأساتذة كليات اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

ويقام المهرجان المشتمل على معارض للرسم وندوات وبرامج خاصة، بتنظيم مشترك بين اتحاد الكتاب الأتراك فرع إسطنبول وجمعية المعارف الخالدية والمكتبة الهاشمية.

واتحاد الكتاب الأتراك فرع إسطنبول بدأ فاعلياته في المدينة عام 1991 واحتل مكانة ثقافيَّة مهمة في عالم الثقافة والأدب.

وجمعية المعارف الخالدية تأسست في 2014 بمدينة إسطنبول وتقدم مساهمات مادية ومعنوية في مجال العلوم والتربية والثقافة والخدمات الاجتماعية.

وتأسست المكتبة الهاشمية في 2010، بشعار المحافظة على التراث، وتعطي أولوية كبيرة للمنشورات العربية.​​​​​​​