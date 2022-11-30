سياسة
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رئيس الوزراء الأسترالي يطالب بإسقاط الملاحقات القضائية بحق مؤسس ويكيليكس
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أنه طلب شخصياً من المسؤولين الأميركيين اسقاط الملاحقات القضائية بحق مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج. وأسانج ملاحَق في الولايات المتحدة بعد نشره أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية حول أنشطة الجيش الأمريكي في العراق.
رئيس الوزراء الأسترالي يطالب بإسقاط الملاحقات القضائية بحق مؤسس ويكيليكس
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز. / صورة: Reuters
30 نوفمبر 2022

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الأربعاء أنه طلب شخصياً من المسؤولين الأمريكيين إسقاط الملاحقات القضائية بحق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، مضيفاً "هذا يكفي".

وأسانج البالغ 51 عاماً ملاحَق في الولايات المتحدة على خلفية نشره في العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية حول أنشطة الجيش الأمريكي، في العراق وأفغانستان خصوصاً، على موقع ويكيليكس.

وقال ألبانيزي أمام البرلمان الأسترالي: "منذ فترة، أوضحت وجهة نظري وأن الكيل قد طفح. وحان الوقت لإغلاق هذه القضية"، موضحاً: "تطرقت إلى هذه القضية شخصياً مع ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة وموقفي واضح".

وأكد أنه لا يتعاطف مع عديد من تصرفات أسانج، لكنه تساءل في الوقت نفسه "ما الهدف من هذه الملاحقة، من هذه الدعوى، التي قد تبقى عالقة لسنوات؟".

واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج في عام 2019 بعد أن لجأ سبع سنوات إلى السفارة الإكوادورية في لندن، وهو يقبع منذ ذلك الحين في سجن خاضع لحراسة مشددة بالقرب من لندن، بانتظار النظر في الطعن الذي تقدم به في قرار الحكومة البريطانية تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأشار ألبانيز إلى معاملة أسانج أسوة بتشيلسي مانينغ الذي خفف الرئيس الأمريكي آنذاك باراك اوباما (2009-2017) عقوبته بالسجن لمدة 35 عاماً لسرقته وثائق سرية نشرتها ويكيليكس في عام 2017.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي أن تشيلسي مانينغ "أصبح الآن قادراً على المشاركة بحرية في المجتمع الأمريكي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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