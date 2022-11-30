سياسة
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بحضور 52 متحدثاً من 24 دولة.. إسطنبول تحتضن قمة الاتصال الاستراتيجي الدولية
أعلنت الرئاسة التركية إقامة النسخة الثانية من القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي، في 2 و3 ديسمبر/كانون الأول القادم. وستقام النسخة الثانية للقمة في مدينة إسطنبول تحت شعار "الاتصال الاستراتيجي في عصر عدم اليقين" بحضور 52 متحدثاً من 24 دولة.
بحضور 52 متحدثاً من 24 دولة.. إسطنبول تحتضن قمة الاتصال الاستراتيجي الدولية
بحضور 52 متحدثاً من 24 دولة.. إسطنبول تحتضن قمة الاتصال الاستراتيجي الدولية/ صورة: AA
30 نوفمبر 2022

أعلنت الرئاسة التركية إقامة النسخة الثانية من القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي "Stratcom Summit" يومي 2 و3 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأربعاء إن النسخة الثانية للقمة ستقام في مدينة إسطنبول تحت شعار "الاتصال الاستراتيجي في عصر عدم اليقين".

وأوضحت في بيان، أن شخصيات خبيرة من مختلف أنحاء العالم ستشارك في القمة، وسيخاطبهم الرئيس رجب طيب أردوغان، برسالة مرئية.

وذكر البيان أن رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، سيلقي الكلمة الافتتاحية للقمة التي ستعقد طوال يومين بحضور 52 متحدثاً من 24 دولة.

ومن بين المتحدثين في القمة، خبراء في مجال الاتصال الاستراتيجي وقادة وأكاديميون وممثلون عن القطاعين العام والخاص وإعلاميون.

وستناقش القمة عديداً من القضايا، لا سيما مكافحة التضليل ونهج الاتصال الذي يركز على المواطن، والرقمنة والاتصال العام.

ومن المنتظر أن يحتضن مكان القمة في منطقة ماصلاق منصات لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT" ووكالة الأناضول والخطوط الجوية التركية وشركة يوتيوب.

وكانت النسخة الأولى للقمة أقيمت في 11 و12 ديسمبر 2021 في إسطنبول بمشاركة خبراء محليين وأجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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