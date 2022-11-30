أعلن تنظيم داعش الإرهابي الأربعاء مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى المتحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر في التسجيل الذي نشرته حسابات ذات صلة بالتنظيم إن القرشي "قُتل (...) وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل ثم قُتل كما يُقتل الرجال في سوح الوغى والنزال". ولم تتضح بالضبط ظروف وفاته.

وأعلن تعيين الشيخ أبو الحسين الحسيني القرشي "خليفة للمسلمين" ليكون رابع زعيم لتنظيم داعش.

من جهته، أعرب البيت الأبيض عن ترحيبه بنبأ مقتل زعيم التنظيم الإرهابي.

ومني تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق في العام 2017 ثم في سوريا في العام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته.

إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات، وإن كانت محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية، كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.

ونجحت القوات الأمريكية في اعتقال قادة من التنظيم المتطرف في عمليات عدة قُتل في أبرزها زعيما تنظيم داعش السابقان أبو بكر البغدادي في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير/شباط الماضي في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وفي يوليو/تموز، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم داعش في سوريا ماهر العكال في ضربة نفّذتها طائرة مسيّرة أمريكية ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم المتطرف.