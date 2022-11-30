توعدت موسكو الأربعاء باتخاذ "تدابير مناسبة" في حال مصادرة الاتحاد الأوروبي الممتلكات الروسية الحكومية والخاصة من أجل تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وقالت متحدثة وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو: "إننا نحذر مجدداً من أنه في حال مصادرة ممتلكات الاتحاد الروسي والمواطنين الروس والشركات والاحتياطيات الحكومية لبلدنا، فإنه سيجرى حتماً اتخاذ الإجراءات المناسبة من الجانب الروسي".

وفي وقت سابق اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي وشركاءه "سيتأكدون من دفع روسيا ثمن الدمار الذي سببته، بالأموال المجمدة للأوليغارشيين وأصول البنك المركزي".

وأضافت أن الأموال المحتجزة يجب استخدامها "تعويضاً كاملاً لأوكرانيا" عن الأضرار التي سببتها "العملية العسكرية الخاصة" الروسية التي بدأت في فبراير/شباط الماضي.

وتابعت: "سنعمل على اتفاق دولي مع شركائنا من أجل جعل ذلك ممكناً".

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الأربعاء حزمة عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين الذين أشرفوا على عمليات التعبئة العسكرية الروسية.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن وزارة الخارجية أعلنت حزمة جديدة من 22 عقوبة تستهدف "المسؤولين الذين روجوا وفرضوا عمليات تجنيد المواطنين للقتال في الحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا".

وأضاف البيان أن قائمة العقوبات تشمل نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، المسؤول عن الإشراف على صناعة الأسلحة، وعن تجهيز تعبئة القوات.

وذكر أنه جرى أيضاً فرض عقوبات على 10 قادة جمهوريات تابعة لروسيا، منهم رؤساء داغستان وإنغوشيتيا وقلميقيا، إحدى أفقر الجمهوريات في روسيا، والتي جرى تعبئة عدد كبير من المجندين منها.

ولفت البيان إلى أن المملكة المتحدة فرضت، في يوليو/تموز الماضي عقوبات على 29 حاكماً إقليمياً من جميع أنحاء روسيا بسبب دعمهم للمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا.

ونقل عن وزير الخارجية جيمس كلفرلي، قوله إن قرار النظام الروسي تعبئة مواطنيه جزئياً كان محاولة يائسة للتغلب على الأوكرانيين الشجعان الذين يدافعون عن أراضيهم، مضيفاً أن تلك المحاولة فشلت.

وتابع: "اليوم فرضنا عقوبات على الأفراد الذين فرضوا هذا التجنيد، وأرسلوا آلاف المواطنين الروس للقتال في حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين غير القانونية، والبغيضة".

ومضى قائلاً إن المملكة المتحدة ستواصل استخدام العقوبات والمساعدات العسكرية لدعم أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها.