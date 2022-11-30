حقق المنتخب التونسي الأربعاء فوزاً تاريخياً على غريمه الفرنسي (1-0)، على استاد "المدينة التعليمية" في قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2022.

لكن الانتصار لم يكن كافياً لتأهل "نسور قرطاج" إلى الدور الثاني، لا سيّما بعد انتصار أستراليا على الدنمارك بهدف وحيد أحرزه ماثيو ألان ليكي عند الدقيقة 60 في مباراة أخرى جرت بالتوقيت نفسه ضمن المجموعة ذاتها.

وفي المقابل حسم المنتخب الفرنسي تأهله برصيد 6 نقاط.

وسجل وهبي الخزري هدف تونس الأول ضد فرنسا في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة والأخيرة من الوقت بدل الضائع، سجل غريزمان هدف التعادل لفرنسا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وذلك بعد اللجوء إلى تقنية "الفار".

وبينما قدم لاعبو المنتخب التونسي أداءً مميزاً، دخل المنتخب الفرنسي اللقاء بتشكيلة من العناصر الاحتياطية بعد ضمان تأهله للدور القادم، واكتفى بأداء متحفظ لم يُقلق الدفاع التونسي سوى في مناسبة وحيدة بتسديدة من كينغسلي كومان.

وحاول التونسيون الوصول إلى شباك "الديوك" بمحاولتين خطرتين عبر رأسية من أنيس بن سليمان، وتصويبة يسارية قوية من وهبي الخزري كان لها الحارس المخضرم ستيف مانداندا حاضراً.

عقب التقدم التونسي أشرك المدرب الفرنسي ديديه ديشامب كلاً من أدريان رابيو وكليان مبابي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي سعياً للتعديل، غير أن النسور ظلوا متيقظين أمام هجمات الديكة وحافظوا على تقدمهم حتى النهاية التي أعلنت أول انتصار لمنتخب عربي على فرنسا في نهائيات كأس العالم.

وفي ضوء هذه النتائج، تصدرت فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، تلتها أستراليا التي أحدثت المفاجأة ورافقتها إلى دور الـ16 بالرصيد ذاته.

فيما احتلت تونس المركز الثالث بـ4 نقاط، وأخيراً الدنمارك بنقطة واحدة.