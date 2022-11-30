حطمت تونس سلسلة انتصارات المنتخب الفرنسي في كأس العالم اليوم الأربعاء بعد فوز تاريخي (1-0) على ملعب "المدينة التعليمية" في قطر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة.

ولم يُهزم منتخب الديوك في بطولة كأس العالم منذ عام 2014 عندما خسر بهدف نظيف أمام منتخب ألمانيا في دور الثمانية.

وقبل هزيمة اليوم أمام نسور قرطاج، فاز المنتخب الفرنسي في كأس العالم 6 مرات وتعادل مرتين، وتعتبر هذه أطول سلسلة له، بل تتساوى مع السلسلة بين 1982 و1998.

وتعتبر فرنسا خامس منتخب يحمل لقب المونديال حقق الفوز في أول جولتين بدور المجموعات بعد إيطاليا 1938، الأوروغواي 1954، البرازيل 1998 و2006.

وفي مونديال قطر 2022 ، تصدرت فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، تلتها أستراليا التي حققت المفاجأة ورافقتها إلى دور الـ16 بالرصيد ذاته.