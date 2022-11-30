سياسة
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بعد مناشدة بايدن.. الكونغرس يعتمد تشريعاً يحظر إضراب موظفي السكك الحديدية
استجابة لمناشدة الرئيس الأمريكي جو بايدن وخشية آثاره المدمرة على الاقتصاد، صوتت أغلبية مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، لصالح تشريع يحظر إضراب موظفي السكك الحديدية.
بعد مناشدة بايدن.. الكونغرس يعتمد تشريعاً يحظر إضراب موظفي السكك الحديدية
مجلس النواب الأمريكي يعتمد تشريعاً لمنع إضراب موظفي سكك الحديد / صورة: AFP
30 نوفمبر 2022

صوّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية الحزبين الديمقراطي والجمهوري لصالح تشريع يهدف إلى حظر إضراب موظفي السكك الحديدية الوطنية، والذي إن حدث ستكون له آثار وخيمة على اقتصاد البلاد.

وصوت لصالح التشريع 290 نائباً من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، وسيُعرض على مجلس الشيوخ للنظر فيه.

ومن المؤكد تقريباً توقيعه من الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانوناً، في حالة وصوله إلى مكتبه.

وسيجبر التشريع نقابات السكك الحديدية على قبول اتفاق مبدئي توسطت له إدارة الرئيس بايدن خلال الصيف.

ورفضت 4 نقابات عمالية من أصل 12 الاتفاق لأنه لا يضمن منح العمال إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وهددوا بالإضراب ما لم يُتوصل إلى اتفاق بحلول 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وناشد الرئيس بايدن الاثنين المشرعين الموافقة بسرعة على مشروع القانون، قائلاً إنه إذا سُمح بالإضراب، فسيؤدي ذلك إلى خسارة ما يصل إلى 765 ألف أمريكي لوظائفهم في أول أسبوعين فقط.

وقال بعد تصويت مجلس النواب، إن "الدعم الساحق من الحزبين" لمشروع القانون "يوضح أن الديمقراطيين والجمهوريين يتفقون على أن إغلاق السكك الحديدية سيكون مدمراً لاقتصادنا وعائلاتنا في جميع أنحاء البلاد".

وحسب قناة الحرة الأمريكية، فإن مجلس النواب صوّت لصالح التشريع الذي يهدف إلى منع إضراب موظفي السكك الحديدية الوطنية عبر صرف تمويل إضافي لزيادة رواتبهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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