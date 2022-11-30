هدّد الاتحاد الأوروبي مالك شركة تويتر إيلون ماسك، بفرض حظر على المنصة ما لم تلتزم قواعده الصارمة بشأن الإشراف على المحتوى.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون السوق تييري بروتون، في اتصال مرئي مع ماسك، إنه يجب على تويتر أن يلتزم لائحة للقواعد، بما في ذلك التخلي عن النهج "التعسفي" في إعادة حسابات المستخدمين المحظورة والموافقة على "تدقيق مستقل شامل" للمنصة بحلول العام المقبل.

جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن أشخاص مطّلعين على المحادثة بين بروتون وماسك، اليوم الأربعاء.

وسبق لبروتون أن حث ماسك على الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التاريخية ضد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وحسب شبكة يورونيوز الأوروبية، فإن بروتون أبلغ ماسك بأن عليه بذل مزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.