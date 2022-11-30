سياسة
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مطالباً إياه بالتزام القواعد.. الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بحظر تويتر
هدّد الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك، بفرض حظر على تويتر ما لم يلتزم قواعده الصارمة بشأن الإشراف على المحتوى. وشدد الاتحاد على وجوب التزام تويتر لائحة للقواعد، والموافقة على "تدقيق مستقل شامل" للمنصة بحلول العام المقبل.
مطالباً إياه بالتزام القواعد.. الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بحظر تويتر
مطالباً بالالتزام بالقواعد.. الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بحظر تويتر. / صورة: AFP
30 نوفمبر 2022

هدّد الاتحاد الأوروبي مالك شركة تويتر إيلون ماسك، بفرض حظر على المنصة ما لم تلتزم قواعده الصارمة بشأن الإشراف على المحتوى.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون السوق تييري بروتون، في اتصال مرئي مع ماسك، إنه يجب على تويتر أن يلتزم لائحة للقواعد، بما في ذلك التخلي عن النهج "التعسفي" في إعادة حسابات المستخدمين المحظورة والموافقة على "تدقيق مستقل شامل" للمنصة بحلول العام المقبل.

جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن أشخاص مطّلعين على المحادثة بين بروتون وماسك، اليوم الأربعاء.

وسبق لبروتون أن حث ماسك على الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي التاريخية ضد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وحسب شبكة يورونيوز الأوروبية، فإن بروتون أبلغ ماسك بأن عليه بذل مزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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