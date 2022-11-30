سياسة
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مونديال قطر.. السعودية تخرج من دور المجموعات بعد هزيمتها أمام المكسيك
سجلت المكسيك هدفَين في خمس دقائق في بداية الشوط الثاني لتهزم السعودية 2-1، لكن خرج المنتخبان معاً من دور المجموعات بكأس العالم. وكانت المكسيك التي سجلت هدفين بحاجة إلى ثالث لتعبر مع الأرجنتين، لكن هدفاً متأخراً لسالم الدوسري أطاح أحلام "إل تري".
مونديال قطر.. السعودية تخرج من دور المجموعات بعد هزيمتها أمام المكسيك
مونديال قطر.. السعودية تخرج من دور المجموعات بعد هزيمتها أمام المكسيك. / صورة: AFP
30 نوفمبر 2022

سجلت المكسيك هدفَين في غضون خمس دقائق في بداية الشوط الثاني لتهزم السعودية 2-1، لكن خرج المنتخبان معاً من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وحرم الحارس المتألق محمد العويس المكسيك من التسجيل في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من منع هنري مارتن من هز شباكه بعد ركلة ركنية عقب ثلاث دقائق من الاستراحة.

وضاعف لويس تشافيز النتيجة من ركلة حرة متقنة بعد خمس دقائق فقط ليحبط جماهير المنتخب السعودي.

وكانت المكسيك التي سجّلت هدفين بحاجة إلى ثالث لتعبر مع الأرجنتين، لكن هدفاً متأخراً للسعودي سالم الدوسري (90+5) أطاح بأحلام "إل تري".

واكتست مدرجات لوسيل أكبر استادات كأس العالم في قطر، الذي احتضن نحو 85 ألف مشجع، باللونين الأخضر والأبيض، المميزين للفريقين، في قمة بين أكبر جمهورين على الأرجح في البطولة، ودخلا اللقاء مع وجود فرص لكل المنتخبات بالمجموعة الثالثة في التأهل لدور 16.

لكن السعودية، التي فازت على الأرجنتين 2-1 في الجولة الافتتاحية في واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ، أصبحت الأخيرة في الترتيب الآن بثلاث نقاط من ثلاث مباريات.

واحتلت المكسيك المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وبفارق هدف واحد عن بولندا صاحبة المركز الثاني والتي خسرت 2-صفر أمام الأرجنتين متصدرة المجموعة بست نقاط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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