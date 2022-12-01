سياسة
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تركيا والمغرب يوقعان اتفاقية تعاون وشراكة في مجال الأرشيف
وقَّع المدير العام لأرشيف الدولة التركية ومدير مؤسسة أرشيف المغرب الأربعاء اتفاقية في مجال "الأرشيف" تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتنفيذ مشاريع مشتركة متعلقة بالأرشيف.
تركيا والمغرب يوقعان اتفاقية تعاون وشراكة في مجال الأرشيف
وقعت الاتفاقية في العاصمة المغربية الرباط / صورة: AA
1 ديسمبر 2022

وقع المغرب وتركيا الأربعاء اتفاقية حول "الأرشيف" تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتنفيذ مشاريع مشتركة.

وقع الاتفاقية في الرباط المدير العام لأرشيف الدولة التركية أغور أونال ومدير مؤسسة أرشيف المغرب جامع بيضا، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وقال أونال خلال توقيع الاتفاقية: "عندما نتحدث عن الأرشيف نجد كثيراً من الأشياء المتعلقة بالأرشيف التركي في المغرب".

وأضاف: "وقعنا اتفاقية مع مؤسسة أرشيف المغرب لتطوير العلاقات الثنائية المتعلقة بالأرشيف".

وأردف أونال: "الاتفاقية تهدف أيضاً إلى إقامة مشاريع مشتركة متعلقة بالأرشيف".

وفي سبتمبر/أيلول 2016 وقع المغرب وتركيا اتفاقية حول "الأرشيف" تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي لتبادل المعلومات التاريخية وتنظيم زيارات بين خبراء البلدين ومعارض ومؤلفات مشتركة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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