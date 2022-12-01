سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطنين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، وقالت مصادر محلية إن "قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة ومخيم جنين وحاصرت منزلاً فاندلع اشتباك مع مسلحين فلسطينيين".
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في جنين
يواصل الجيش الإسرائيلي منذ أشهر تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدينتي نابلس وجنين / صورة: Reuters
1 ديسمبر 2022

قُتل فلسطينيان الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في ​​​​​​​أثناء اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد الشابين محمد أيمن السعدي (26 عاماً) ونعيم جمال زبيدي (27 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال عدوانه على مخيم جنين".

وقالت مصادر محلية للأناضول إن "قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة ومخيم جنين وحاصرت منزلاً، مما أدى إلى اندلاع اشتباك مع مسلحين فلسطينيين".

وأضاف الشهود أن الاشتباك استمر نحو ساعة ونصف.

بدورها نعت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان وصل إلى الأناضول، الشابين وقالت إنهما من قادتها.

وأشارت إلى أنها ستمضي قدماً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أشهر تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية تتركز في مدينتَي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار في كل عملية، ضمن غضب من استمرار اعتداءات الجيش والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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